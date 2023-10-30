Ульяновский авиаинститут уличен в нарушениях во время учебных полетов

Ректор Ульяновского института гражданской авиации получил представление транспортного прокурора об устранении нарушений. Основанием для этого стали отклонения от заданного маршрута воздушных судов во время учебных полетов курсантов. Об этом сообщает Ульяновская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прокурор потребовал принять меры и исключить случаи отклонения воздушных судов от установленного маршрута движения»,— говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о соответствующих нарушениях во время учебно-тренировочных полетов у населенных пунктов в Сенгилеевском районе Ульяновской области. Транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что курсанты вуза выполняют учебные полеты на аэродроме Солдатская Ташла.

Согласно аэронавигационному паспорту, траектория полета воздушных судов должна проходить на удалении 700 м от окраины поселка Красный Гуляйчик и огибать его. Несмотря на это, в августе и октябре текущего года были зафиксированы отклонения учебных самолетов от маршрута. Из-за этого воздушные судна пролетали непосредственно над поселком Красный Гуляйчик.

Ранее до Росавиации дошел скандал с курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), причастными к съемкам эротического видеоклипа-пародии. Ролик, выложенный курсантами на YouTube, где они в полуобнаженном виде и в форменных фуражках копируют аналогичный клип солдат британской армии, получил широкий резонанс в интернете и российских СМИ.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Летчики-курсанты ответят за пародию».

Георгий Портнов