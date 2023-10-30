С начала года в Татарстане изъяли свыше 39 тысяч литров контрафактного алкоголя
В Татарстане с начала 2023 года из нелегального оборота изъяли 39,6 тыс. литров алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Также полицейские перекрыли три канала поставки контрафактного спиртного, выявили 65 преступлений и 708 административных правонарушений. Кроме того, еще 7 тыс. литров спиртного были изъяты в рамках операции «Алкоголь».
В МВД добавили, что с начала года полицейские также изъяли свыше 4 тыс. пачек контрафактной табачной продукции.