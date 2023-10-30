Лысьвенские тепловые сети проверят трубопроводы отопления с помощью безопасного красителя

Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала «Т Плюс» проведут плановую проверку тепломагистралей контура отопления с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества – «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

В случае использования сетевой окрашенной воды из контура отопления для санитарных нужд – умывания или мытья посуды – возможно окрашивание кожи или посуды! Также с помощью «Уранин-А» проверяется состояние внутридомового оборудования контура отопления.

С 31 ноября проверка начнётся в закрытой системе контура отопления БМК-1, куда входят дома по улицам Орджоникидзе, Суворова, Багратиона, Кутузова, Невского, Пожарского, Минина.

«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в отопительном сезоне, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду в контуре отопления, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», – отмечает технический директор – главный инженер Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Николай Лысков.

Жители Лысьвы могут обнаружить «зеленую воду» в контуре отопления в период до 07 ноября. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. Справка Т Плюс Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 21 700 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»