В Ростове обнаружен опорный пункт обороны 9-й дивизии НКВД

Волонтеры поисковой организации «Миус-Фронт» обнаружили в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону опорный пункт обороны 9-й дивизии НКВД 1942-го года. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети «Вконтакте».

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Поисковые работы велись в частном секторе. По версии местных жителей, здесь в годы Великой Отечественной войны были оборонные сооружения Красной Армии, где погибли и были захоронены служащие НКВД. В указанном месте поисковики выявили следы боев.

«Всюду лежали покореженные осколками части вооружения бойцов частей НКВД, предметы их экипировки и личные вещи. Ощущение что погибших в окопах опорника воинов собрали и захоронили где-то совсем рядом»,— отмечается в сообщении «Миус-Фронта».

Также рядом был найден глубокий блиндаж, выкопанный в 1942 году. Там обнаружились остатки военной посуды и осколки. Поиск захоронения погибших воинов продолжается.

Анастасия Назарова