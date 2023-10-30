«Запсибзолото» подозревают в загрязнении реки

В работе золотодобывающего предприятия ООО «Запсибзолото» на территории Ермаковского района выявлены нарушения, сообщает минэкологии Красноярского края.

Предприятие занималось добычей россыпного золота на реке Рудная (левый приток реки Оя). В результате проверки установлено, что ООО «Запсибзолото» использовало воду из русла ручья Москвин и водотока реки Рудная для технужд. Однако, по данным министерства, компания не имела разрешения на пользование водными ресурсами этих водоемов.

«В месте загрязнения, а также выше и ниже по течению, отобраны пробы воды. Результаты подтвердили факт негативного влияния на водный объект: превышения по железу – в 2,2 раза, по меди – в 11 раз», - сказано в сообщении.

В настоящее время материалы направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования. Предприятию грозит приостановка работы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев