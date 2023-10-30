Опрос: каждый десятый россиянин готов остаться в Казани на зиму

Каждый десятый россиянин готов выбрать Казань в качестве подходящего для жизни зимой города. Исследование провели специалисты сервиса «Работа.ру», передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Казань оказалась на десятом месте среди российских городов, наиболее подходящих для жизни в зимний период времени. Рейтинг возглавил Сочи с 45% респондентов. Вторую строчку занял Краснодар с 32%. В топ-3 также вошли Минеральные Воды, где готов зимовать каждый четвертый опрошенный.

"Ъ-Казань"