В 2023 году на Кубани выпустили 300 тракторов «Беларус»

Компания «ТД МТЗ-Северо-Запад», выполняющая на Кубани сборку двух моделей тракторов «Беларус» Минского тракторного завода, произвела с начала этого года 300 единиц такой техники, сообщил «Ъ-Кубань» министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько. Он отметил, что площадка в Староминском районе возобновила свою работу в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://tdmtz-kr.ru Фото: https://tdmtz-kr.ru

Согласно «дорожной карте», подписанной в прошлом году администрацией Краснодарского края и руководством Республики Беларусь, в промышленной сфере предусмотрено 45 мероприятий, свыше 30 из них направлены на развитие промышленной кооперации.

В числе таких производств комбайновый завод «Кубань», который в перспективе будет дополнен цехом по производству жаток. Также планируется создать сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами, которые будут на выезде обслуживать сельхозпредприятия.

«В этом году намерены запустить совестный с республикой проект по строительству сервисного центра белорусской сельхозтехники в Краснодаре. Активно развивается и кооперация с Минским автомобильным заводом. В Кропоткине на предприятии "Кропкузов" были собраны первые зерновозы на базе шасси МАЗ. Сейчас краснодарский завод "РЕФ Авто" ведет работу по использованию шасси белорусского производства в выпуске рефрижераторов»,— рассказал господин Хмелько.

Андрей Ульченко

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