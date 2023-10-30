До +8°С и мокрый снег ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии в ночь на 31 октября температура воздуха окажется на уровне 0..-5°С, а днем — -3..+1°С. Ожидается снег, а в некоторых районах он пройдет вместе с дождем, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В первые дни ноября температурный фон повысится до положительных значений. В частности, 1 ноября ночью окажется 0..-4°С, а днем столбик термометра поднимется до +1..+4°С. В северных и центральных районах пройдут осадки. 2 ноября температура воздуха окажется в пределах +3..+8°С, а 3 ноября окажется +1..+6°С. Ожидаются также дожди и мокрый снег.

В конце недели порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. В отдельные дни на дорогах отметится гололедица и снежный накат, а ночью и утром местами возможен туман.

По предварительному прогнозу, 4 ноября температура воздуха опустится ниже 0°С. В последующие дни ожидаются «температурные качели».