Награды Президента РФ были вручены коллективу компании «Полипласт»

27 октября в колонном зале Дома Дворянского собрания состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летию основания «Полипласт Новомосковск».



Фото: предоставлено пресс-службой Полипласт

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что предприятие на протяжении двух десятков лет вносит значительный вклад в отечественную химическую отрасль. Продолжая традиции школы советских химиков, внедряет лучшие практики и передовые технологии. Создает высокотехнологичную продукцию, востребованную как на российском, так и на зарубежном рынке.

«Несмотря на все сложности и препятствия, которые сегодня преодолевает наша промышленность, вы реализуете высокотехнологичные инвестиционные проекты по выпуску самой современной продукции для различных отраслей. Наращивая производственные мощности, выполняете задачи по импортозамещению», — подчеркнул Алексей Дюмин.

По его словам, совсем недавно «Полипласт» был отмечен как лидер среди крупных российских промышленных предприятий-экспортеров.

«Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом. Продолжаете поэтапно реализовывать свои планы. А правительство Тульской области будет и впредь всесторонне поддерживать компанию. Хочу поблагодарить всех сотрудников предприятия за большую работу. Ваш коллектив — один из драйверов развития химической промышленности России», — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил руководство компании — Ильсура Шамсутдинова и Александра Ковалева — за вклад в развитие профессионального и детского спорта в регионе.

Алексей Дюмин вручил отличившимся сотрудникам «Полипласт Новомосковск» государственные, ведомственные и региональные награды.

Генеральный директор «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев поблагодарил губернатора за помощь и поддержку.

«Мы признательны за высокую оценку нашей работы. Коллектив предприятия готов и дальше продолжать трудиться на благо страны, региона и жителей», — отметил Александр Ковалев.

ООО «Полипласт-УралСиб»