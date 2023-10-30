Прокурор Татарстана хочет запретить посещать кальянные детям

Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов внес в Госсовет республики законопроект, которым предлагается запретить нахождение несовершеннолетних «в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов,». Также детям нельзя будет находиться там, где «допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rais.tatarstan.ru Фото: rais.tatarstan.ru

Изменения вносится в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике Татарстан». Сейчас этому закону, в республике уже запрещено нахождения детей в магазинах, где реализуют товары только сексуального характера (секс-шопы), а также «в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах», где продают только алкоголь.

Альберт Суяргулов был назначен прокурором Татарстана в конце сентября 2023 года. Э о первый законопроект, который он в нес в парламент республики. Документ направлен «на предотвращение популяризации потребления табака и никотиносодержащей продукции детьми и подростками», отмечает проектору в пояснительной записке к нему.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"