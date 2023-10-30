Вестибюль станции «Технологический институт 1» в Петербурге закроют на три дня

Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили об изменении режима работы вестибюля станции метрополитена «Технологический институт 1». В пресс-службе подземки указали, что он будет недоступен три дня.

Пассажиры не смогут спуститься в метро на станции и подняться с 4 по 6 ноября. В связи с закрытием вестибюля петербуржцам и гостям Северной столицы советуют заранее спланировать маршруты поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала «Метрогипротрансу» разрешение на осуществление второго этапа работ по строительству Красносельско-Калининской линии метро.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте