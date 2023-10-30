УМПО дополнительно разместит акции номиналом 725 млн рублей

Общее собрание акционеров ПАО «ОДК-УМПО» приняло решение о дополнительной эмиссии 725 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке, круг лиц, которые смогут их приобрести, не раскрывается.

Цена размещения дополнительных акций — 76,4 руб. за каждую. Оплата ценных бумаг предусмотрена в российской валюте или путем зачета денежных требований к компании.

Цель размещения акций — увеличение уставного капитала ОДК-УМПО.

Как сообщал ранее "Ъ-Уфа", в 2024 году предприятие запланировало рост объема производства на 60%. Оно намерено увеличить выпуск двигателей для боевой и гражданской транспортной авиации, а также индустриальных и вертолетных двигателей.

Наталья Балыкова

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