Суд определил для Evergrande сроки по сделкам с кредиторами до ликвидации

Сегодня, 30 октября, Высокий суд Гонконга перенес слушания, на которых должен быть рассмотрен план реструктуризации китайского девелопера China Evergrande Group, на 4 декабря. На судебном заседании представители Evergrande заявили, что компания готовит обновленный план реструктуризации, а также собирается продать два своих подразделения, акции которых торгуются в Гонконге, чтобы получить дополнительные средства. При этом судья Линда Чань заявила, что декабрьское слушание будет последним и, если Evergrande к этому моменту не сможет договориться с кредиторами, дальше речь будет идти о ликвидации. Акции компании сегодня упали на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года, когда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Evergrande прошла сложный процесс реструктуризации и в конце августа возобновила торги акциями после 17-месячного перерыва. Однако в конце сентября стало известно, что основатель и председатель совета директоров группы Сюй Цзяинь был задержан полицией и находится под следствием. Evergrande заявляла, что расследование не позволяет ей выпускать новые долговые обязательства и тем самым мешает реализации плана реструктуризации долга.

Долги Evergrande на июнь достигли $332 млрд. Многие кредиторы критиковали компанию, считая, что ее руководство недостаточно делает для того, чтобы убедить регулятора, ведущего расследование, в необходимости реструктуризации. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в последние недели Evergrande связывалась с несколькими кредиторами, предлагая им обновленный план реструктуризации.

Яна Рождественская