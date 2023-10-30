Круизный лайнер за 1,5 млрд рублей построят для Иркутской области

Корпорация развития Иркутской области профинансировала строительство круизного лайнера для Байкала. На реализацию инвестиционного проекта предприятие выдало заем АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП) в размере 450 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Общая стоимость проекта составляет 1,5 млрд руб. Согласно проектной документации, длина корабля составит 87 м, ширина – 14,5 м. Оно станет самым крупным судном на Байкале. Корабль будет способен преодолеть без дозаправки 1,6 тыс. км, его максимальная скорость составит 24 км в час.

Вместимость лайнера – 200 пассажиров в прогулочном варианте, 144 пассажира в каютном варианте и 42 члена экипажа. На борту кроме кают будут располагаться ресторан вместимостью 100 человек, зоны отдыха, тренажерный зал, детская комната и медицинский кабинет.

«Появление нового круизного теплохода, который строится специального для байкальской акватории, увеличит интерес туристов к Иркутской области. Лайнер будет соответствовать трехзвездочному отелю и станет первым кораблем такого уровня на Байкале. В навигацию лайнер выйдет в 2026 году», - отметила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

По данным правительства региона, в ходе летнего сезона 2023 года Иркутскую область посетили 500 тыс. туристов. Из них около 350-370 тыс. человек — это жители западной части России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа).

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Лолита Белова