На улице Демуса в Краснодаре ликвидируют коммунальную аварию

Вечером 29 октября на улице Демуса в Краснодаре произошла коммунальная авария. Под железнодорожными путями в районе переезда образовалась яма, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

О ситуации утром на планерке в мэрии доложили главе города Евгению Наумову. Он поручил держать ситуацию на постоянном контроле и в кратчайшие сроки ликвидировать аварию. До этого момента, как отметил мэр, необходимо огородить яму и исключить доступ туда посторонних людей и особенно детей.

Устранением аварии занимаются 10 человек и пять единиц техники. На железнодорожной ветке временно остановили движение поездов.

Вячеслав Рыжков

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