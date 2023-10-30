На улице Демуса в Краснодаре ликвидируют коммунальную аварию
Вечером 29 октября на улице Демуса в Краснодаре произошла коммунальная авария. Под железнодорожными путями в районе переезда образовалась яма, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
О ситуации утром на планерке в мэрии доложили главе города Евгению Наумову. Он поручил держать ситуацию на постоянном контроле и в кратчайшие сроки ликвидировать аварию. До этого момента, как отметил мэр, необходимо огородить яму и исключить доступ туда посторонних людей и особенно детей.
Устранением аварии занимаются 10 человек и пять единиц техники. На железнодорожной ветке временно остановили движение поездов.
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