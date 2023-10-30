На реке в Челябинской области рыбак провалился под лед и утонул

Житель поселка Новый Мир Троицкого района отправился на рыбалку и провалился под тонкий лед на реке Увелька, вследствие чего погиб. Об этом сообщает поисково-спасательная служба (ПСС) Челябинской области.

28 октября пенсионер отправился на рыбалку, а после обеда перестал отвечать на звонки родственников. Они попытались самостоятельно найти пропавшего, но в итоге обратились к спасателям. После долгих поисков жители поселка Уварово сообщили, что недалеко от реки Увелька заметили машину рыбака. В семи метрах от берега спасатели обнаружили рыболовные снасти, ледобур и проломленный лед.

«Провалившись в воду в зимней одежде и обуви, шансов ухватиться за кромку или выбраться на хрупкий обламывающийся лед нет», – сообщает ПСС Челябинской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте