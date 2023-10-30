«Этот рынок почти пустой»

Рынок доставки готовой еды по подписке в большинстве городов России развит слабо. Небольших компаний, которые поставляют питание по подписке, не много и они представлены далеко не во всех городах. Это открывает дополнительные возможности для компаний, которые занимаются этим видом бизнеса и хотят выйти в регионы. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал СЕО компании «ПриЕм» Александр Филатов, комментируя запуск проекта в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СЕО компании «ПриЕм» Александр Филатов

Фото: компания «ПриЕм» СЕО компании «ПриЕм» Александр Филатов

Фото: компания «ПриЕм»

— В Приволжском федеральном округе также можно выделить специфику таких городов, как Казань, где 70% населения – мусульмане, привыкшие к халяльной еде. У них популярна своя кухня: бешбармак, шурпа, кыздырма, чакчак и другие блюда. При выходе в такие регионы мы понимаем, что идем на определенный риск, предлагая наше московское меню. Но считаем, что в городе-миллионнике хватит людей, которым понравится наше предложение, и мы сможем раскачать рынок.

Одна из основных сложностей этого рынка — это холодная логистика: как доставить готовое блюдо от производства до клиента курьером на расстояние в 10-15 часов езды. Это возможно, но непросто. В России есть проблемы с производством хороших фабрик-кухонь. Их мало, те, что есть, небольшие и неструктурированные — это сильно сдерживает рынок готовой еды в регионах. Хотя постепенно ситуация меняется в лучшую сторону.

В ценовом сегменте, в котором работает «ПриЕм» (средний и ниже среднего), рынок доставки готовой еды по подписке почти пустой. По нашей оценке наша потенциальная аудитория составляет порядка 50-100 тысяч человек, питающихся ежедневно. Перед тем, как зайти в Нижний Новгород, мы изучили город с точки зрения численности, уровня дохода населения и доступности готовой еды. Посмотрели логистические цепочки, выяснили куда можем доехать, куда можем, и пришли к выводу, что с экономической точки зрения это может быть выгодно.

Мы также провели собственное исследование, спрашивали людей, как ими в целом оценивается концепция сервиса доставки готовых блюд по фиксированной подписке. Хочу сказать, что уже в первых две недели доля новых клиентов из Нижнего Новгорода составила 10% от общего объема по трем городам, включая Санкт-Петербург и Москву.