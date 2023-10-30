Международный аэропорт «Казань» перешел на зимний режим работы

В Казани городской аэропорт перешел в зимний формат работы. Такой период продлится до 30 марта включительно. Об этом говорится в сообщении организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В рамках зимнего режима работы внутренние рейсы охватят порядка 40 направлений. В частности, казанцы и гости города могут слетать в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Томск, Горно-Алтайск, Минеральные воды, Махачкалу, Красноярск, Сочи, Грозный, Новокузнецк и в другие города.

В рамках международных авиалиний из Казани возобновятся рейсы в Пхукет. Кроме того, 31 октября вылетит первый самолет на Шри-Ланку. Также жители и гости города могут летать в такие зарубежные города, как Дубай, Стамбул, Белград, Кутаиси, Самарканд, Хургада, Анталья, Шарм-эль-Шейх.