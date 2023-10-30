Саратовский депутат призвал запретить праздновать Хэллоуин в школах

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин (СРПзП) призвал всех ответственных должностных лиц «принять меры по недопущению проведения празднования Хэллоуина в школах и иных образовательных учреждениях», сообщила пресс-служба регпарламента.

Господин Калинин полагает, что в школах должны проводить исключительно образовательные и направленные на «сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие идей патриотизма в стране, сохранение исторического наследия народов».

«Хэллоуин является искусственно привнесенным в Россию мероприятием из англо-саксонских стран», — заявил Вячеслав Калинин, уточнив, что, по его мнению, в указанных государствах «стремительно утрачиваются христианские основы культуры и общественной жизни».

«Нет и быть не может никаких оснований связывать вовлечение детей в участие в мероприятии „Хэллоуин“ с интересами изучения ими английского языка. Все это не более чем риторические прикрытия», — отметил парламентарий, не уточнив, кто и что именно прикрывает обозначенной риторикой.

Дарья Васенина

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