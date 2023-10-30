Башкирия попала в число регионов-лидеров по объему жилья
Башкирия оказалась в числе регионов-лидеров, сдавших в эксплуатацию наибольший объем жилья за три квартала 2023 года, следует из исследования «Циан. Аналитика».
По данным компании, региональные девелоперы сдали в эксплуатацию 713 тыс. кв. м жилья, что составляет 2,2% от общего объема по стране. По этому показателю республика заняла 10 место в рейтинге регионов. По количеству введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства республика заняла четвертую позицию. Жители республики построили около 1,7 тыс. кв. м жилья, или 3,5% от сданного в России.
Общий объем введенного в эксплуатацию жилья в стране составил 79,7 млн кв. м, что на 0,8% превышает прошлогодний уровень.
Руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов прогнозирует, что по итогам года общий ввод жилья достигнет уровня 2022 года (102,7 млн кв. м) «или даже обновит исторический максимум».