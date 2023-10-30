Башкирия попала в число регионов-лидеров по объему жилья

Башкирия оказалась в числе регионов-лидеров, сдавших в эксплуатацию наибольший объем жилья за три квартала 2023 года, следует из исследования «Циан. Аналитика».

По данным компании, региональные девелоперы сдали в эксплуатацию 713 тыс. кв. м жилья, что составляет 2,2% от общего объема по стране. По этому показателю республика заняла 10 место в рейтинге регионов. По количеству введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства республика заняла четвертую позицию. Жители республики построили около 1,7 тыс. кв. м жилья, или 3,5% от сданного в России.

Общий объем введенного в эксплуатацию жилья в стране составил 79,7 млн кв. м, что на 0,8% превышает прошлогодний уровень.

Руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов прогнозирует, что по итогам года общий ввод жилья достигнет уровня 2022 года (102,7 млн кв. м) «или даже обновит исторический максимум».

Наталья Балыкова

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