В станице Елизаветинской с опережением сроков строят школу

Новую школу на 616 мест в станице Елизаветинской под Краснодаром строят с опережением сроков. На объекте уже укладывают кровлю, плитку, штукатурят стены, завершить работы планируют к концу текущего года, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Параллельно продолжается возведение школы на 825 мест на улице Константина Образцова в Краснодаре. Работы выполнены на 12%, завершить их планируют в первом полугодии следующего года.

Недавно в Краснодаре достроили школу на 1,1 тыс. мест в районе Западного обхода. Вице-губернатор Кубани Анна Минькова напомнила, что в учреждении выделили 400 мест для начальных классов.

Вячеслав Рыжков

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