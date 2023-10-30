Власти Дагестана опровергли сообщение о приглашении переселенцев из Израиля

Министерство образования и науки Дагестана распространило в своем Telegram-канале опровержение в связи с распространившейся в сети информацией о проведении онлайн-встречи по вопросу переселения в республику граждан Израиля.

«Сообщение о проведении онлайн-встречи о переселении в регион граждан Израиля является недостоверным,— уведомило ведомство.— Представители ведомства не принимали и не планируют принимать участие в мероприятиях с указанной тематикой».

Минобрнауки напомнило об ответственности за распространение заведомо ложной и недостоверной информации, использовав в качестве иллюстрации инфографику из фейкового сообщения, анонсировавшего онлайн-встречу с датой проведения 25 октября.

Юлия Рыбина, Махачкала