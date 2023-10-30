В порту Новороссийска за год приняли 62 парома из Турции

За прошедший период 2023 года порт Новороссийска принял 62 парома из Турции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС России Фото: Пресс-служба ФТС России

Всего за указанный период порт принял и отправил 116 морских судов типа Ro-Ro.

«В настоящее время таможенным постом в полной мере организован процесс осуществления таможенного контроля ввозимых паромами товаров»,— отметил начальник Новороссийского центрального таможенного поста Михаил Чумаченко.

За указанный период на судах транспортировали 8,4 тыс. ролл-трейлеров общим весом брутто 409,9 тыс. тонн. В основной массе это оборудование, крупногабаритные грузы и овощная продукция.

Паромное сообщение между Новороссийском и Турцией функционирует с 2021 года. В 2022 году ГК «Дело» объявила о запуске проекта по подготовке паромной площадки в Кирилловке, способной принимать паромы из Турции на 100 автомобилей за один заход.

Анастасия Донскова

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