В порту Новороссийска за год приняли 62 парома из Турции
За прошедший период 2023 года порт Новороссийска принял 62 парома из Турции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба ФТС России
Всего за указанный период порт принял и отправил 116 морских судов типа Ro-Ro.
«В настоящее время таможенным постом в полной мере организован процесс осуществления таможенного контроля ввозимых паромами товаров»,— отметил начальник Новороссийского центрального таможенного поста Михаил Чумаченко.
За указанный период на судах транспортировали 8,4 тыс. ролл-трейлеров общим весом брутто 409,9 тыс. тонн. В основной массе это оборудование, крупногабаритные грузы и овощная продукция.
Паромное сообщение между Новороссийском и Турцией функционирует с 2021 года. В 2022 году ГК «Дело» объявила о запуске проекта по подготовке паромной площадки в Кирилловке, способной принимать паромы из Турции на 100 автомобилей за один заход.
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