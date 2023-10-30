Торги на разработку проекта по интеграции метро в Омске приостановлены по жалобе

Тендер на выполнение работ по разработке проектно-технических решений по интеграции недостроенного метрополитена в транспортную инфраструктуру Омска приостановлен по жалобе участника. Согласно данным портала Госзакупки, ООО инжиниринговая компания «Мостовик» обжалует в УФАС действия заказчика.

Победителем в конкурсе на разработку проекта ранее было признано ОАО «Минскметропроект». При начальной цене контракта – 121,3 млн руб., минская компания предложила выполнить работы за 120,7 млн руб. Работы по контракту должны быть выполнены до 28 декабря 2024 года.

Исполнителю предстоит разработать новую схему транспортной сети города с учетом имеющейся инфраструктуры. Варианты интеграции должны включать существующую трамвайную сеть, а также варианты внеуличного транспорта - метрополитен и ЛРТ (легкорельсовый транспорт). Предполагается, что отдельным этапом работы станет разработка перспективного участка транспортной сети от станции «Рокоссовского» до нового аэропорта «Омск-Федоровка».

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Лолита Белова