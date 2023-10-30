Прокуратура начала проверку по факту избиения школьницы в Нефтекамске

Прокуратура Нефтекамска начала проверку по факту драки между подростками, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным ведомства, о происшествии стало известно из мониторинга соцсетей: видеоролик потасовки был опубликован в открытом доступе.

По предварительным данным, 29 октября около 22:00 рядом с ночным клубом по Парковой улице в Нефтекамске произошел конфликт между несовершеннолетними девушками. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, школьницы избили сверстницу из-за ревности.

В прокуратуре отметили, что кроме установления обстоятельств избиения, ведомство намерено дать оценку присутствия несовершеннолетних возле ночного клуба, а также соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Майя Иванова

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