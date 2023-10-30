В Екатеринбурге с 1 декабря изменятся шесть автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Речь идет о маршрутах:

№55 «Химмаш — Патрушиха» начнет следовать по улицам Инженерная — Косарева — Грибоедова;

№ 62 «Дворец дзюдо — Южная подстанция» продлят от остановки «Патрушиха» до конечной «Дворец дзюдо»;

№ 45 «Ж/Д вокзал — НПЦ Онкология» будет следовать по улицам Репина — Московская — Челюскинцев;

№ 53 «Ритейл Парк (Солнечный) – Автовокзал» начнет ходить по улицам 2-я Новосибирская — Палисадная — Окраинная — Дорожная — Военная — Московская;

№ 76 «ТЦ МЕГА — Синие камни» — отменят остановки «Бардина», «Рынок на Громова» и «Онуфриева»;

№ 80 «Парк Победы — 40 лет ВЛКСМ» — конечной вместо «ТК КОР» станет «40 лет ВЛКСМ».

Также были отменены маршруты № 26 «Южная – ТЦ Лента (Академический)» и № 60 «Пехотинцев – Синие Камни». Решение связано с низким пассажиропотоком и дублирующих маршрутов.

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