Столовую на Московском проспекте закрыли после жалоб на кишечные инфекции

Московский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 22 суток деятельность предприятия общественного питания ООО «Обед» по адресу: Московский проспект, д. 109, лит. А, помещение 2-Н. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Причиной административной приостановки деятельности стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ). Представитель компании присутствовала на суде, вину признала. Она сообщила, что все выявленные нарушения уже устранены.

29 сентября на предприятии прошла проверка, которая выявила большое количество нарушений как при организации питания, так и при приготовлении пищи. Поводом для проверки стали жалобы трех посетителей на кишечную инфекцию. Была обнаружена просроченная продукция, производство было организовано таким образом, что сырые полуфабрикаты проносили через зону выдачи готовой пищи, не производился контроль, основанный на принципах ХАССП, часть полуфабрикатов была без необходимой маркировки и т.д. В пищеблоке были обнаружены мухи.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте