Нижегородские политики и бизнесмены станут актерами благотворительного спектакля

Предприниматели и политики Нижнего Новгорода станут актерами благотворительного спектакля по мотивам произведений Василия Шукшина. Инициатором постановки стало региональное отделение общественной организации «Деловая Россия».

В постановке примут участие нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, руководители ГК «Электроника» Сергей Кузнецов, гендиректор ювелирной сети «Сенат» Наталья Перфилова, вице-президент страховой компании ВСК Ольга Каменская, гендиректор ООО «Эко-инвест» Вадим Агафонов, гендиректор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» Татьяна Лобова.

Спектакль состоится 14 ноября в нижегородском театре оперы и балета и 18 ноября — в Арзамасском театре драмы. Вырученные средства будут направлены на именные стипендии для 18 участников XXIX фестиваля «Новые имена» и в благотворительные фонды.

Андрей Репин