«Девелоперы все чаще предусматривают в своих проектах компактные форматы»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о вариантах на первичном рынке жилья в городах-миллионниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рост стоимости квадратного метра сказывается на средней площади квартир и апартаментов в новостройках. Потенциальные покупатели зачастую выбирают варианты меньшей площади, чтобы не выйти за пределы определенного бюджета при покупке.

Девелоперы со своей стороны все чаще предусматривают в своих проектах компактные форматы. Эксперты аналитической платформы bnMAP.pro провели исследование первичного рынка жилья во всех 16 городах РФ с населением от 1 млн человек и выяснили, что наиболее компактные новостройки находятся в Санкт-Петербурге, а самый бюджетный «миллионник» — это Волгоград.

Исследование проводилось по трем параметрам ценообразования: средневзвешенной площади, цене квадратного метра и бюджету лотов в сделках.

По средневзвешенной площади лотов лидирует Самара: этот показатель здесь превышает показатель в 56 кв. м. На втором месте — Нижний Новгород со средневзвешенной площадью около 53,5 кв. м. А самые компактные предложения на первичном рынке отмечены в Санкт-Петербурге, здесь их средневзвешенная площадь составляет не более 42 кв. м.

По средневзвешенной цене квадратного метра лота в сделке традиционно лидируют Москва и Северная столица с показателями 321,5 и 221 тыс. руб. соответственно. Самая низкая цена квадратного метра в новостройках городов-миллионников зафиксирована в Волгограде — 87,5 тыс. руб.

Кроме того, Москва остается на первом месте по средневзвешенной цене лота — 15,5 млн. Санкт-Петербург значительно уступает столице. В этом городе на первичном рынке покупка квартира в среднем обходится в 9 млн руб.