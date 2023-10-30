«Центральная игра тура получилась жаркой»

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Москве ЦСКА с минимальным счетом (0:1). Ближайший преследователь южан — «Зенит» — в эти выходные выиграл у «Ахмата» (2:1), и теперь в турнирной таблице команды, которые занимают первое и второе место, разделяет всего два очка. За событиями в 13-м туре РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Центральная игра тура ЦСКА—«Краснодар», несмотря на погоду, получилась жаркой, хотя и не столь результативной, как рассчитывали эксперты. При этом назвать футбол скучным точно было нельзя. «Мертвых» мячей вратари обеих команд вытащили немало. Но голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев свои ворота оставил в неприкосновенности. Как у него это в очередной раз получилось, ответить сложно.

Порой казалось, мячу уже и деваться было некуда, только в сетку, но нет. Конечно, голкиперу ЦСКА везло, но сказать, что победа армейцев — чистое везение — не посмеет никто. Впрочем, даже тренер победителей Владимир Федотов согласился, что в концовке «Краснодар» прижал его команду к воротам: «Когда мы начали вести, то стали действовать более компактно в среднем блоке. Но соперник в конце нас все-таки немного вдавил в штрафную».

Времени для того, чтобы забить, у гостей было достаточно. Ведь Федор Чалов открыл счет в конце первого тайма. А после финального свистка немало претензий было предъявлено наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу. Футбольный эксперт, тренер Александр Григорян считает, что эксперименты Ивича с составом повлияли на результат: «Кто намудрил, так это "Краснодар " — бесконечные замены, смены, ротации и так далее. Мне кажется, это сильно повлияло на результат южан».

Как бы не ругали «Краснодар» в первую очередь нужно отдать должное армейцам. Несмотря на множество проблем и отсутствие чуть ли не половины основного состава, особенно в защите, команда выдала классный матч и наконец-то прервала долгую серию без побед. Красно-синие взяли верх совершенно по делу, и это немалая заслуга тренерского штаба, уверен футбольный эксперт Андрей Тихонов:

«Есть схема игры, а есть система. И футболисты, которые в данный момент находятся в команде, досконально знают, на каком месте, кто и как должен действовать. Есть потери, а они опять играют. То есть система игры в ЦСКА работает».

Теперь после поражения «Краснодара» отрыв от идущего вторым «Зенита» сократился всего на два очка, и многое решится в очном противостоянии команд через две недели, уверен футбольный эксперт Алексей Гасилин:

«Южанам будет очень тяжело. Решающая игра — с "Зенитом". Если до зимнего перерыва "Краснодар" уйдет на первые строчки, то тогда у них есть шансы. Если проиграют "Зениту", то он станет чемпионом».

Остальным клубам для борьбы за чемпионство явно не хватает стабильности. Но при этом в середине турнирной таблице все плотно. «Спартак» и «Локомотив» в 13-м туре свои матчи проиграли «Факелу» и «Ростову» и опустились на седьмое и восьмое место в таблице. Но при этом от «Крыльев Советов», которые идут третьими, команды оделяет всего два балла. Так что каждую неделю все будет меняться.

К тому же в верхней части турнирной таблицы появились клубы, которые там никто не ждал. Например, «Пари НН». Команда Сергея Юрана в 13-м туре обыграла «Сочи» (1:0) и вышла на шестое место. А самый красивый гол минувшего уикенда забил юный 18-летний парень из клуба «Урал» Илья Ишков в ворота «Динамо». Бело-голубые выиграли (2:1), но мяч Ишкова — это шедевр. Посмотрите в интернете и поверите, что порой у нас тоже могут.

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