Три инвестпроекта из Удмуртии включили в программу для бесплатной инфраструктуры

Минэкономразвития России одобрило три инвестиционных проектах из Удмуртии для включения в «программу 1704», сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В ее рамках регион обеспечивает объект инфраструктурой, а федерация списывать задолженность по кредитам на сумму налогов, поступивших от этих проектов до 2034 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как рассказал постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России — заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов, инфраструктуру до своих проектов за счет субсидии построят завод «СВЕТ», предприятие «Луч» и будущая особая экономическая зона «Ижевск».

В частности, можгинский завод «СВЕТ» реализует проект по модернизации производства со строительством цеха по производству стеклянной упаковки. Объем инвестиций в проект превысил 544 млн руб., а также будет создано 114 новых рабочих мест. «Луч» реализует проект по строительству здания для производства изделий из пластмасс и цеха по дроблению вторичного сырья в Малой Пурге. Субсидия на эти цели составит почти 4 млн руб., при этом проект даст Малопургинскому району 20 новых рабочих мест. Также одобрение получили проекты потенциальных резидентов ОЭЗ «Ижевск», где планируется построить энергетический комплекс. Он будет состоять из нескольких газопоршневых установок, необходимых для организации электроснабжения объектов, а также газоснабжения, сети связи и дороги. Общая сумма инфраструктуры составит 240,4 млн руб.

«Общая сумма, одобренная в рамках программы 1704 составляет 354,44 млн руб. Это деньги, которые предприятия сэкономят и направят на развитие. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней по этим проектам составят боле 1,9 млрд руб.»,— отметил господин Сунцов.

Отметим, что Удмуртия включилась в программу в 2021 году. На сегодняшний здесь одобрили 21 проект в рамках «Программы 1704», а объем инвестиций превысил 16,4 млрд руб.