В Уфе разработают проекты планировки территории площадью более 110 га

Управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы на аукционе 9 ноября выберет разработчика проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Рихарда Зорге, Шафиева, Парковой, городскими лесами и проектируемой улицей общей площадью 111,3 га, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 8,8 млн руб., его профинансирует бюджет Уфы.

По условиям торгов, до 15 декабря необходимо, в том числе, определить объемы сноса строений, сооружений, зеленых насаждений, предусмотреть размещение велодорожек. По проектам должны быть проведены публичные обсуждения.

Территориальная зона попадает в границы многоэтажной жилой, общественно-жилой, общественно-деловой застройки, природных и озелененных территорий, объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения.

Майя Иванова

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