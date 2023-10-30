«Важным является принцип прозрачности»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает о том, что в большинстве случаев стоит за заявлениями брендов об экологичности украшений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Современная экологическая повестка такова, что люксовые бренды просто не могут дистанцироваться от этой темы. Они обязательно должны заявлять о своей экологической ответственности. И нередко эта «обязаловка» приводит к совсем несимпатичным результатам, странным проектам и настоящему greenwashing, когда компания заявляет о работе над каким-то проектом, которого в реальности не существует.

А что же ювелирные бренды? Недавно профессиональный онлайн-журнал Rapaport выпустил специальный репортаж под заголовком «Клиентам нужен реальный разговор с ритейлерами об экологичности ювелирных украшений».

Суть общей для всех люксовых брендов проблемы эксперт озвучивает в начале статьи. «Я повсюду вижу "экологичные ювелирные украшения", но когда спрашиваю продавца, что именно экологичного в его изделии, я понимаю, что большинство заявлений — это greenwashing»,— говорит совладелец ювелирной компании Robert Goodman Jewelers из штата Индиана.

Чего же ждут клиенты? Откровенного и аргументированного разговора. В статье справедливо замечено, что совершенно бесполезно покупать и использовать Fairmined Gold, не понимая сути проекта и не вдаваясь в его детали.

Важным для ювелиров является принцип прозрачности. Владельцы магазинов должны быть готовы обсуждать такие сложные темы, как точный состав и происхождение переработанных металлов, источники используемых драгоценных камней, а также то, что они делают для получения достоверной информации от поставщиков.

Эксперты советуют не использовать модные термины только для того, чтобы продать товар. А также самим проверять поставщиков: не занимаются ли они greenwashing, говоря о своей экологичности. Как справедливо утверждает автор статьи Дженнифер Хибнер, «честность — лучшая политика».