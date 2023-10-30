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Прокуратура в Татарстане проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в ДТП

Прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в результате аварии в Менделеевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Трагедия произошла 30 октября в 9:30 на 21-м км автодороги М-7 в Менделеевском районе. По предварительной версии, автомобилист за рулем Opel Zafira потерял управление, вылетел на встречку, где протаранил машину марки Lada. В результате на месте ЧП погибла пассажирка иномарки. Оба водителя были доставлены в больницу Набережных Челнов с травмами.

На место ЧП выезжал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. Детали трагедии выясняются.

"Ъ-Казань"

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