Прокуратура в Татарстане проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в ДТП

Прокуратура проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки в результате аварии в Менделеевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Трагедия произошла 30 октября в 9:30 на 21-м км автодороги М-7 в Менделеевском районе. По предварительной версии, автомобилист за рулем Opel Zafira потерял управление, вылетел на встречку, где протаранил машину марки Lada. В результате на месте ЧП погибла пассажирка иномарки. Оба водителя были доставлены в больницу Набережных Челнов с травмами.

На место ЧП выезжал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. Детали трагедии выясняются.

"Ъ-Казань"