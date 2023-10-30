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Плавающий мандат депутата в заксобрании может получить бывший краевой зампред

Плавающий мандат депутата заксобрания края от «Единой России» может получить бывший социальный вице-премьер правительства Пермского края Татьяна Абдуллина, сообщает телеграмм-канал «Лбов».

Татьяна Абдуллина

Татьяна Абдуллина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Татьяна Абдуллина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», сегодня вечером состоится заседание президиума политсовета регионального отделения «Единой России». На нем его члены рассмотрят предложение о передаче мандата бывшей чиновнице.

Татьяна Абдуллина работала в правительстве края с 2012 года. Она возглавляла министерство социального развития, в 2017 году была назначена вице-премьером, курирующим социальную сферу. В ноябре 2020 года, при формировании нового состава правительства, госпожа Абдуллина покинула кабинет министров и была назначена общественным советником губернатора Дмитрия Махонина. Принимала участие в выборах в заксобрание 2021 года (по партийным спискам «Единой России», группа «Березниковская №15»), но не прошла в парламент. Ей может достаться плавающий мандат, который стал вакантным после скоропостижный смерти 28 сентября депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Житникова.

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