В Пермском крае предложили поддержать производителей лимонадов

В заксобрание внесен проект постановления с предложением направить законодательную инициативу о поддержке отечественных производителей лимонадов в Государственную думу РФ. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Согласно пояснительной записке, финансовая поддержка будет предоставляться производителям лимонадов и напитков, которые изготовлены на основе воды или минеральной воды с добавлением сахара, меда или сахарного сиропа. Сейчас производители не могут ее получить, так как этот вид товара является подакцизным.

Планируется, что проект федерального закона будет рассмотрен на пленарном заседании в ноябре. В случае принятия проект закона будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату Федерального собрания РФ.