Музею истории в Сочи выделили собственное здание

Музей истории в Адлерском районе Сочи впервые за 35 лет получил собственное здание. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Музей расположится по новому адресу — на улице Кирова, 53, рядом с районной администрацией.

«На данный момент планируется проведение работ по обустройству помещений, перевозке фондов, оформлению экспозиции»,— отметила начальник управления культуры мэрии Сочи Марианна Устинова.

Фонды музея содержат не менее 17 тыс. экспонатов, в том числе книжные раритеты, предметы, обнаруженные в ходе археологических экспедиций, и другие уникальные ценности.

Анастасия Донскова

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