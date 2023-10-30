В Тбилисском районе завершают благоустройство парка

В станице Алексее-Тенгинской Тбилисского района Кубани завершают благоустройство Центрального парка. Здесь привели в порядок больше 1,7 га территории, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава края напомнил, что работы по благоустройству зеленых зон в населенных пунктах Кубани ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда». В станице Алексее-Тенгинской выложили новые пешеходные дорожки, установили детскую игровую и спортивную площадки.

Всего в этом году, как уточнил губернатор, по всей Кубани благоустраивают больше 140 общественных территорий. Большинство работ уже выполнены, некоторые находятся в завершающей стадии.

Вячеслав Рыжков

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