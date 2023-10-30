На Ставрополье завершилась заготовка кормов для скота на зиму

Аграрии Ставропольского края заготовили почти 2 млн т кормов для скота на период зимовки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По данным ведомства, хозяйства края заготовили 1,4 млн т грубых кормов (108% от потребности), 313 тыс. т сочных (110% от потребности) и 384,8 тыс. т концентрированных кормов (104% от потребности).

Зимовать в 2023-2024 году в регионе будут 275 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 133,2 тыс. коров и 1,2 млн голов овец. Хозяйства региона обеспечены необходимой техникой и оборудованием.

Отмечается, что в 2023 году на поддержку животноводства в Ставропольском крае было направлено 819 млн руб. из федерального и краевого бюджета.

Анастасия Назарова