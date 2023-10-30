В Сургуте начали проверку после нападения подростков на участников карнавала

Следователи начали проверку после сообщений о нападении группы подростков на участников конкурс-парад «Хэллоуин на Руси», который проходил в «Сургут Сити Молле». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Об инциденте силовики узнали во время мониторинга социальных медиа. По данным СМИ, во время костюмированного мероприятия подростки напали на несовершеннолетних. Так, одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, а другим участникам карнавала начали угрожать.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СургутИнформ-ТВ сообщал, что мероприятие, участниками которого стали «юные косплееры города», проходило накануне. По словам очевидцев и участников карнавального шествия, на детей в гриме, которые разбрелись по всему торговому центру, начали нападать неизвестные подростки в черной одежде. Якобы им даже угрожали ножом, но подростков прогнали взрослые.

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