Воронежцы сообщили о сбоях в работе Telegram

Жители Воронежа массово сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса downradar, регион попал в топ-9 страны по количеству жалоб. Зафиксировано 94 сообщения воронежцев о проблемах в работе мессенджера. Претензии других регионов Черноземья не зарегистрированы.

Чаще других россиян на работу Telegram жалуются жители Краснодара (286 сообщений), Ростова-на-Дону (231) и Ставрополя (114).

Сообщения о сбоях в функционировании мессенджера начали массово поступать в период с 2:00 до 4:00. Они достигли пика в 12:00, но регистрируются до сих пор.

Алина Морозова

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