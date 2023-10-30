Отель планируется построить в центре Нижнего Новгорода на месте бывшего детсада

Шестиэтажный апарт-отель планируется построить во дворе между жилыми домами по улице Большая Покровская,32 и по улице Звездинка,24 в центре Нижнего Новгорода, сообщатся на официальном сайте регионального министерства градостроительной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным минграда, проект отеля разработало ООО «ТМА Пестова и Попова» по заказу ООО «Рубин НМ». Областной архитектурный совет принял эскизный проект отеля за основу и рекомендовал его для дальнейшего проектирования.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на месте будущей застройки стояло заброшенное здание детского сада, которым владело ООО «Рубин НМ». В декабре 2018 года представитель правительства Нижегородской области заявлял, что власти могут изъять здание у собственника, который не хочет заниматься его реконструкцией, а «сидит с разрушенным объектом в центре города и выращивает на его территории баклажаны».

Андрей Репин