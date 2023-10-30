Компания «Империя здоровья» взыскивает 155 млн рублей с Красноярского края за ремонт особняка

В Арбитражный суд Красноярского края подан иск ООО «Империя здоровья» к Агентству по управлению государственным имуществом региона о взыскании 154,6 млн руб. Эти средства, как поясняет пресс-служба суда, компания вложила в работы по сохранению объекта культурного наследия – «Жилой особняк.

Провинциальное барокко», начала 20-го века. Работы были проведены в рамках договора аренды объекта «Империей здоровья». Однако позднее компания отказалась от аренды, законность этого отказа была подтверждена в суде.

ООО «Империя здоровья». По данным «СПАРК-Интерфакс» принадлежит через ООО «Новый свет» и ООО «НС альянс» китайской Jilin Beiyao Traditional Chinese Medicine Pharmaceutical Group.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова