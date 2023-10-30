Жителя Ашинского района задержали за убийство знакомого в баре

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя города Сим, застрелившего своего собутыльника в пабе. Сейчас он находится под стражей. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, преступление произошло в местном баре ночью 27 октября. Во время распития спиртного между знакомыми разгорелся конфликт, после чего обвиняемый выстрелил в собеседника из ружья, попав в область туловища, шеи и левой руки. В результате от полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый спрятал орудие убийства и скрылся с места преступления.

Оперативники уголовного розыска районного ОМВД опросили свидетелей, составили субъективный портрет подозреваемого и приблизительный маршрут его отхода с места происшествия. Преступника задержали и возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

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