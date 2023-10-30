В Новосибирске оправдали мать двоих детей, погибших в пожаре

В Новосибирске суд признал невиновной Ксению Карабину, дети которой погибли в пожаре, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Уголовное дело на нее было возбуждено в конце января текущего года. Ей были предъявлены обвинения по ст. 156 УК РФ(ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, максимальное наказание - лишение свободы до трех лет) и ст. 125 УК РФ(оставление в опасности).

По данным следствия, женщина якобы часто оставляла детей без присмотра на длительное время в арендованных квартирах с малознакомыми людьми. В декабре прошлого года дети остались с 19-летней няней, которая отлучилась по делам. Во время ее отсутствия произошел пожар и оба ребенка погибли.

В декабре 2022-го няня была арестована. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы).

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Александр Киселев