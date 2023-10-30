Больницы Удмуртии изменят график работы с 4 по 6 ноября

В Удмуртии поликлиники для взрослых 4 и 6 ноября будут оказывать медицинскую помощь в режиме субботнего дня, а 5 ноября — выходной. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона. При этом в обычном режиме работает служба скорой помощи и круглосуточные стационары, а также оказывается экстренная помощь в травмполиклиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В учреждениях для детей 4 ноября врачи перейдут в режим работы субботнего дня, в том числе речь идет об оказании неотложной помощи и обслуживания вызовов на дому. 5 ноября в режиме выходного организовано оказание неотложной помощи.

Детские стоматологические поликлиники на время праздничных дней будут оказывать неотложную помощь. В это же время поликлиники, имеющие в составе молочные кухни, организуют работу по выдаче продукции.