Ушедшего в Курултай депутата горсовета Уфы Юрия Рудакова сменит Павел Завадич
Депутатом горсовета Уфы станет Павел Завадич, следует из проекта решения, опубликованного на сайте горсовета. Господин Завадич, представляющий ЛДПР, займет вакантное место депутата после ухода из уфимского совета Юрий Рудакова — по итогам прошедших в сентябре выборов он возглавил фракцию ЛДПР в Курултае Башкирии.
Павел Завадич родился в Уфе в марте 1979 года. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, прошел курс обучения в Уральском государственном юридическом университете. Работает в сфере юриспруденции. В сентябре 2018 года был избран депутатом Курултая Башкирии от ЛДПР.