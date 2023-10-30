В бюджет Самарской области ожидают поступление доходов на 226 млрд рублей

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Самарской области на 2024 год составляет 226,6 млрд руб. Об этом сообщил врио министра управления финансами региона Андрей Прямилов в понедельник на расширенном заседании временного областного правительства.

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«Относительно фактических поступлений 2022 года объем налоговых и неналоговых доходов в 2024 году увеличится на 26,4 млрд руб., относительно ожидаемых поступлений 2023 года это увеличение составляет 15,8%»,— сообщил Андрей Прямилов.

Без учета дорожного фонда объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2024 году составит 203 млрд руб. Относительно запланированных поступлений на текущий год увеличение региональных доходов составляет 16,4%, добавил врио министра управления финансами Самарской области.

Евгений Чернов