Песков отказался комментировать возможность призыва срочников в погранвойска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление военного корреспондента, журналиста ВГТРК Александра Сладкова о возможном призыве солдат срочной службы в пограничные войска. Военкор ранее рассказал, что глава государства сообщил ему, что подобный вопрос «уже решен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Оставлю это без комментариев»,— сказал Песков в ходе конференц-колла в ответ на просьбу прокомментировать возможность призыва срочников в погранвойска.

28 октября Александр Сладков в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором сообщил, что «лично слышал» от президента РФ Владимира Путина о принятом решении об отправке срочников в погранвойска. «Это грядущее изменение»,— написал господин Сладков.

Александр Кислов