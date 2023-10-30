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Коммерсантъ FM
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Песков отказался комментировать возможность призыва срочников в погранвойска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление военного корреспондента, журналиста ВГТРК Александра Сладкова о возможном призыве солдат срочной службы в пограничные войска. Военкор ранее рассказал, что глава государства сообщил ему, что подобный вопрос «уже решен».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Оставлю это без комментариев»,— сказал Песков в ходе конференц-колла в ответ на просьбу прокомментировать возможность призыва срочников в погранвойска.

28 октября Александр Сладков в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором сообщил, что «лично слышал» от президента РФ Владимира Путина о принятом решении об отправке срочников в погранвойска. «Это грядущее изменение»,— написал господин Сладков.

Александр Кислов

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