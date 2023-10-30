На Кубани начальницу отделения Роскадастра осудили за получение взятки

В Кореновском районе Кубани перед судом предстала бывшая начальница местного отделения Роскадастра. Женщину обвинили во взяточничестве, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Суд установил, что фигурантка, будучи начальником Кореновского отделения Южного филиала ППК «Роскадастр», сообщила местному жителю, что на его жилой объект недвижимости нельзя составить техпаспорт из-за того, что здание находится в подтопляемой зоне. Вместе с тем женщина предложила заявителю пойти на уступки и изготовить паспорт за 120 тыс. руб., сообщили в пресс-службе.

После передачи денег фигурантку задержали. На суде она полностью признала вину и раскаялась, однако от дачи показаний отказалась. Женщину приговорили к 3,3 годам условно по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) с лишением права занимать руководящие должности в сфере, где она работала, на три года.

Вячеслав Рыжков

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